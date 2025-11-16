Інтерфакс-Україна
Спорт
21:12 16.11.2025

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Футболісти національної збірної України у неділю провели шостий поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу.

За один тур до кінця кваліфікації Україна йшла на третьому місці у групі D, після того, як у п'ятому турі збірна України з розгромом поступилася Франції (0:4), а Ісландія перемогла Азербайджан з рахунком 2:0 та обійшла Україну за різницею м'ячів.

Суперником українців у шостому турі стала збірна Ісландії, з якою в України було по сім балів. Українська збірна заробила бали за перемоги над Азербайджаном та Ісландією й нічию з азербайджанцями.

Провівши матч п'ятого туру з Францією (0:4) в експериментальному складі та не завдавши жодного удару в площину, вже на матч з Ісландією до основи української збірної повернулися такі гравці, як Віталій Миколенко, Віктор Циганков та Руслан Маліновський, який став автором дубля в попередній грі з ісландцями (5:3), коли підопічні Сергія Реброва здобули перемогу.

Підсумкове турнірне становище: Франція - 16 очок, Україна - 10, Ісландія - 7, Азербайджан - 1.

Теги: #футбол #ісландія

