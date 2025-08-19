Інтерфакс-Україна
Спорт
16:54 19.08.2025

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Проєкт Програми дій уряду передбачає, що українські спортсмени отримають в 2025 році 3 тис. нагород на міжнародних змаганнях, а в 2026 році - понад 3,5 тис. нагород.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується Міністерства молоді та спорту, уряд очікує, що по результатам 2025 року українськими спортсменами буде здобуто на міжнародній спортивній арені не менше 3 тис. нагород.

Крім того, очікується, що в 2026 році буде забезпечена участь українських спортсменів у 750 олімпійських та 650 з неолімпійських офіційних міжнародних змаганнях, на яких спортсмени отримують 3530 нагород з олімпійських (630) та неолімпійських видів спорту (2900).

 

