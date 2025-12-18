Інтерфакс-Україна
08:37 18.12.2025

Премію Шевельова за найкращу есеїстику 2025р отримав Артур Дронь за книгу "Гемінгвей нічого не знає"

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2025 року отримав Артур Дронь за книгу "Гемінгвей нічого не знає", повідомляє культурна і правозахисна громадська організація PEN Ukraine.

Згідно з повідомленням, спеціальні відзнаки Капітули цьогоріч отримали Мирослава Пінковська та Віра Агеєва, а Спеціальну відзнаку Радіо Культура - письменник Артем Чех.

Зазначається, що цьогоріч до короткого списку премії за найкращу українську книжку есеїстики ввійшли також книжки Віри Агеєвої "Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність" та Дмитра Крапивенка "Усе на три літери".

Крім того, у межах премії було вручено дві Спеціальні відзнаки Капітули: Мирославі Пінковській "За особливий внесок у збереження культурної памʼяті" та Вірі Агеєвій "за літературознавчу есеїстику, що наново відкриває забуті пласти української культури".

Премія ім. Шевельова присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. Засновники премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.

 

