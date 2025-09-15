Українська кіноакадемія подумає над запровадженням механізму відкликання номінацій чи нагород

Українська кіноакадемія після скандалу з актором Костянтином Темляком подумає над запровадженням механізму відкликання номінацій чи нагород, повідомила виконавча директорка Анна Мачух.

"У відповідь на запитання щодо нагороди Костянтину Темляку. Як виконавча директорка Української кіноакадемії, маю роз’яснити деякі моменти. Нагороди кінопремії "Золота Дзиґа" визначаються за результатами голосування членів та членкинь Кіноакадемії (станом на сьогодні це 594 особи). На Дев’ятій церемонії нагородження Національної кінопремії "Золота Дзиґа" ми оголосили рішення кіноакадеміків від 19 червня 2025 року. Установчими документами Української кіноакадемії не передбачено відкликання нагороди, яку вже визначено загальним голосуванням Кіноакадемії", - написала Мачух в мережі Facebook.

Водночас вона зазначила, що Кіноакадемія не може ігнорувати ситуацію, що склалася, та суспільний розголос.

У зв'язку з цим дирекція Кіноакадемії пропонує правлінню та наглядовій Раді Української кіноакадемії: внести в регламент на наступний рік доповнення, які нададуть інструменти для відкликання номінацій чи нагород: зробити оперативне (до 30.09.2025) опитування серед чинних кіноакадеміків про відкликання нагороди Костянтину Темляку: ухвалити фінальне рішення, керуючись результатами голосування більшості кіноакадеміків.

До цього було оголошено, що актор Костянтин Темляк переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" за роль у фільмі "БожеВільні" на Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустими. Нагорода сьогодні — це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська гіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", - йдеться у повідомленні Кіноакадемії.

У той же час перемога актора в номінації викликала резонанс серед кінематографічної спільноти і громадянського суспільства. Зокрема, через те, що в середині серпня стало відомо, що Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень Темляка в домашньому насильстві.

У свою чергу, не чекаючи рішення Української кіноакадемії, актор заявив, що відмовляється від присудженої йому нагороди. "Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа". Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір - зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", - йдеться у його заяві, яка опублікована на сторінці стрічки "БожеВільні" в мережі Facebook.

Як повідомлялося, переможцем дев'ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий фільм" стала картина "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тарас Томенко.