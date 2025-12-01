Інтерфакс-Україна
Події
12:54 01.12.2025

Івановська про скандал в дитсадку Білої Церкви: Засуджую дискредитацію громадян, які добиваються дотримання мовного законодавства

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що право вимагати дотримання мовного закону – це норма, а публічне цькування людей, які відстоюють цю норму, є недопустимим у демократичному суспільстві.

"Перше. Захист права дитини на отримання освіти в дошкільному комунальному закладі державною мовою є цілком законною, обґрунтованою й необхідною вимогою Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Друге. Керівники, методисти та педагоги дошкільних закладів відповідальні за якісну мовну адаптацію дітей, у тому числі тих, хто прибуває із зросійщених родин або регіонів", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена щодо обговорення мовної ситуації в одному з дитячих садків міста Біла Церква Київської області.

Крім того, Івановська заявила, що категорично засуджую будь-які спроби дискредитувати й принижувати громадян, які добиваються дотримання мовного законодавства.

"Кампанія цькування Ірини Савченко-Кісельової – включно з перекручуванням її слів, персональними образами та участю проросійських блогерів – виходить за межі цивілізованої дискусії й створює небезпечний прецедент тиску на людей, що наполягають на законному праві дітей рости українцями в своїй державі. Такі кампанії дестабілізують суспільство, підживлюють наративи держави-агресора й дискредитують саме поняття громадянської позиції", - додала вона.

На думку уповноваженої, предметом уваги мають бути не інтерпретації приватних висловлювань у соцмережах, а реальний стан мовної ситуації в конкретному закладі дошкільної освіти.

"Звертаюся до місцевих органів влади, управління освітою м. Біла Церква. Необхідно провести належну перевірку фактів, надати методичну підтримку педагогічному колективу та забезпечити безумовне виконання вимог мовного законодавства", - зазначила Івановська.

Крім того, вона звернулася до "зросійщених батьків": "Українська держава не втручається у вашу приватну мовну сферу, однак саме від батьків залежить, чи буде дитина готовою до навчання державною мовою, переступивши поріг школи. Чи, не володіючи державною мовою, дитина не зможе якісно навчатися. Український дитячий садок, так само як і школа – це простір, де дитина має органічно зростати українцем: і сім’я, і педагоги мають спільно допомагати їй оволодівати мовою країни, у якій вона живе і навчається".

Раніше в соціальних мережах розпочалося жваве обговорення ситуації, яка складася в одному із дитсадків на Київщині. Зокрема, жінка вдалася виправляти дитину-переселенку, яка, на її думку, зросійщувала групу, яку відвідує її син. В той же час, частині користувачів соцмереж такий підхід видався невиправданим по відношенню до дитини.

