14:04 30.10.2025

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Думаю, зараз на телебаченні буде "рік Цимбалюка"

Фото: https://www.facebook.com/tarastsymbaluk/?locale=uk_UA

Генеральний директор StarLihgtMedia Олександр Богуцький допускає, що актор Тарас Цимбалюк може стати мовною моделлю для глядачів.

"Позитивний приклад (послуговування українською мовою - ІФ-У) ми намагаємось якось знайти і показати в наших серіалах. Нам не вдалося поки зробити такого героя №1. Можливо, на нього претендує Цимбалюк, зараз фантастично успішно йде наше шоу "Холостяк", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Богуцький додав, що актор знімається у багатьох серіалах, зокрема в інших медіахолдингів.

"Зараз у нас буде такий "рік Цимбалюка", я думаю. В більшості фільмів і серіалах буде Цимбалюк. Він прекрасний україномовний герой. Можливо, він надихне інших вчити українську мову", - додав він.

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно та телебачення. У 2018-2019 рр. зіграв головну роль у кінострічці "Чорний ворон". 2019 року зіграв Карпа Кайдаша в телесеріалі Наталії Ворожбит "Спіймати Кайдаша". Наразі є учасником реаліті-шоу "Холостяк", що транслюється на українському телеканалі "СТБ" (StarLihgtMedia).

