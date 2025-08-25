Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не бачить жодних підстав для того, щоб надавати привілеї угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу.

"Я не бачу жодних підстав для того, щоб виокремлювати чи надавати привілеї угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу. Україна – багатонаціональна держава, і ми з повагою ставимося до всіх національних меншин", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи варто йти на мовні поступки у комунікації з Угорщиною.

Вона наголосила, що усі громадяни, незалежно від етнічного походження, мають бути рівними перед законом, який визначає українську мову єдиною державною і мовою міжнаціонального спілкування.

"Ми всі були в Закарпатті, ми знаємо реальну ситуацію – права угорської громади не утискаються. Навпаки, в багатьох громадах ця мова звучить у побуті, в освіті, в культурному житті. І жодна інша національна спільнота не вимагає для себе окремих умов чи винятків. Чому тоді маємо робити виняток саме для однієї?" - додала уповноважена.

За її словами, комунікація з європейськими партнерами важлива, але вона не має відбуватися коштом суверенного права формувати власну гуманітарну політику.

"Українська мова – це те, що об’єднує громадян, що забезпечує єдність і цілісність держави. Тому будь-які корективи до мовного законодавства в частині виокремлення окремих мов були б, на мою думку, помилковими та неприйнятними", - наголосила мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, на початку липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина не намагається вирішити проблеми, а використовує тему нацменшин для політичних маніпуляцій. Лубінець також зазначив, що Україна показувала кращі практики захисту прав нацменшин. Зокрема, за його словами, українських шкіл з румунською мовою більше, ніж румунських шкіл з українською.

У кінці квітня українська сторона передала Угорщині пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини. В той же час, майбутні консультації з цього приводу були перервані.