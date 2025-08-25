Інтерфакс-Україна
Події
12:07 25.08.2025

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

2 хв читати
Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не бачить жодних підстав для того, щоб надавати привілеї угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу.

"Я не бачу жодних підстав для того, щоб виокремлювати чи надавати привілеї угорській мові серед інших мов національних спільнот або мов Європейського Союзу. Україна – багатонаціональна держава, і ми з повагою ставимося до всіх національних меншин", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи варто йти на мовні поступки у комунікації з Угорщиною.

Вона наголосила, що усі громадяни, незалежно від етнічного походження, мають бути рівними перед законом, який визначає українську мову єдиною державною і мовою міжнаціонального спілкування.

"Ми всі були в Закарпатті, ми знаємо реальну ситуацію – права угорської громади не утискаються. Навпаки, в багатьох громадах ця мова звучить у побуті, в освіті, в культурному житті. І жодна інша національна спільнота не вимагає для себе окремих умов чи винятків. Чому тоді маємо робити виняток саме для однієї?" - додала уповноважена.

За її словами, комунікація з європейськими партнерами важлива, але вона не має відбуватися коштом суверенного права формувати власну гуманітарну політику.

"Українська мова – це те, що об’єднує громадян, що забезпечує єдність і цілісність держави. Тому будь-які корективи до мовного законодавства в частині виокремлення окремих мов були б, на мою думку, помилковими та неприйнятними", - наголосила мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, на початку липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина не намагається вирішити проблеми, а використовує тему нацменшин для політичних маніпуляцій. Лубінець також зазначив, що Україна показувала кращі практики захисту прав нацменшин. Зокрема, за його словами, українських шкіл з румунською мовою більше, ніж румунських шкіл з українською.

У кінці квітня українська сторона передала Угорщині пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини. В той же час, майбутні консультації з цього приводу були перервані.

Теги: #угорщина #мова #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 25.08.2025
Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

11:24 25.08.2025
Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

10:55 25.08.2025
Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

09:55 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

23:51 24.08.2025
Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

21:44 24.08.2025
Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

15:52 24.08.2025
Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

19:51 21.08.2025
Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

ОСТАННЄ

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

Кабмін приєднав Подільський держуніверситет до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА