Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що будь-які спроби послабити закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" задля "гармонізації" з правом Європейського Союзу є необґрунтованими й небезпечними.

"Відбулася онлайн-розмова з представниками Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Вони пропонували внести зміни до мовного законодавства, мотивуючи це євроінтеграційними процесами та потребою узгодити національне законодавство із правом Європейського Союзу. Ми уважно розглянули ці пропозиції і відхилили їх у повному обсязі. Конституційний Суд України вже підтвердив конституційність мовного закону", - сказала Івановська в інтерв’ю виданню "Українська правда "Життя".

Вона наголосила, що будь-які спроби його послаблення задля "гармонізації" в Службі вважають необґрунтованими й небезпечними.

"Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики, тим паче в умовах війни… З повагою до колег і з розумінням складності міжвідомчого діалогу ми змушені були надати негативну відповідь. Захист державної мови – це не питання кон’юнктури, а питання конституційного ладу, прав громадян і стійкості держави", - додала Івановська.

Омбудсмен зазначила, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" надзвичайно демократичний, і не має жодної заборони розвивати мови, культури тих національних меншин, які проживають в Україні.

"Інша справа, якщо ми десь локально будемо послуговуватися іншими мовами і передбачимо, що там має функціонувати суто мова цієї національної меншини. Так ми створюємо дискримінаційні умови для представників інших національних меншин та українців", - заявила уповноважена.

Вона не вважає, що Україна в якийсь спосіб применшує, упокорює або робить меншовартісними людей, які належать до етнічних меншин.

"Навпаки, доведено Конституційним судом, що наш закон є, і він забезпечує розвиток культур і мов усіх людей і всіх націй, які проживають на території України", - наголосила Івановська.

Як повідомлялося, 12 листопада низка громадських організацій та фундацій виступили проти прийняття законопроєкту Держетнополітики щодо змін у закони про державну мову та про національні меншини України, який начебто послабить позиції української мови.

У коментарі для "УП. Життя" заступник голови Держетнополітики Ігор Лоссовський підтвердив, що служба готує певні законодавчі зміни, і заявив, що їх розробили на доручення Європейської комісії у межах реалізації плану заходів із захисту прав національних меншин в Україні.

14 листопада голова Держетнополітики Віктор Єленський спростовував твердження про нібито підготовку законопроєкту, спрямованого на повернення політики русифікації у публічний простір.