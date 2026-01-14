Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала народних депутатів якнайшвидше винести в сесійну залу Верховної Ради та одностайно підтримати проєкт постанови "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави", який напередодні був підтриманий парламентським Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Вона нагадала, що проєкт постанови передбачає системні рішення у правотворчій, освітній, інформаційній та науковій сферах, зокрема оновлення правопису, підвищення мовної якості законодавства, розвиток українськомовного аудіовізуального контенту, протидію проросійським наративам у медіапросторі, а також зміцнення інституцій, що формують мовну політику держави", - йдеться в повідомленні омбудсмена.

Вона наголосила, що важливим є питання створення Єдиного глосарія правових термінів - єдиної бази термінів українського законодавства, мета якої полягає у позбавленні правової мови канцеляризмів, кальок і русизмів.

"Окрему вагу має закладений у постанові курс на недопущення використання мови держави-агресора як інструмента створення загроз національній безпеці та продовження практик зросійщення українського суспільства, а також на формування українськомовного середовища в сім’ї, освіті, медіа та публічному просторі", - додала Івановська.

Як повідомлялося, 25 грудня 2025 року зареєстровано проєкт постанови Верховної Ради "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Зазначалося, що ініціатива спрямована на системне зміцнення статусу української мови як державної — у правотворчості, освіті, медіа, інформаційній безпеці та публічному управлінні. Зокрема, йдеться про такі інструменти: підвищення мовної якості законів, розвиток українськомовного контенту, протидію проросійським наративам, підтримку української мови у родинах і серед українців за кордоном, а також узгодження правничої термінології з правом ЄС.