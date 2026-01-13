Інтерфакс-Україна
Події
13:53 13.01.2026

Мовний омбудсмен: заборона приватним школам проводити навчання російською потребує негайного вирішення

2 хв читати
Мовний омбудсмен: заборона приватним школам проводити навчання російською потребує негайного вирішення
Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що ініціатива народних депутатів України заборонити використання мови держави-агресора як мови освітнього процесу у приватних закладах загальної середньої освіти є питанням національної безпеки України.

"Питання законодавчого врегулювання заборони використання російської мови як мови освітнього процесу в приватних закладах загальної середньої освіти справді є надзвичайно актуальним та потребує негайного вирішення для забезпечення національної безпеки та захисту української як єдиної державної", - йдеться у повідомленні омбудсмена.

За словами Івановської, законодавче регулювання функціонування української мови в освітній сфері має охоплювати не лише формальний навчальний процес, а весь освітній простір: приватні школи, гуртки, спортивні секції, освітні студії, різноманітні курси.

"Автори законопроєкту обґрунтовано доводять, що його ухвалення посилить захист української мови як державної в системі освіти, що сприятиме формуванню україномовного освітнього середовища та української національної ідентичності у дітей та молоді. Абсолютно згодна з тим, що законопроєкт сприятиме процесам дерусифікації та деколонізації українського суспільства, а це є критично важливим в умовах повномасштабної російської агресії проти України", - наголосила вона.

Як повідомлялося, ряд народних депутатів пропонують Верховній Раді заборонити приватним школам проводити навчання російською мовою. Відповідний законопроєкт №14361 передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із права приватних закладів самостійно визначати мову навчання: заборонено використовувати державну (офіційну) мову країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.

Теги: #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 05.01.2026
Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

10:56 29.12.2025
Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

10:44 23.12.2025
Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

16:27 15.12.2025
Мовний омбудсмен щодо блокування російської музики: санкційний механізм РНБО є цивілізованим шляхом взаємодії зі стримінгами

Мовний омбудсмен щодо блокування російської музики: санкційний механізм РНБО є цивілізованим шляхом взаємодії зі стримінгами

14:39 30.10.2025
Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

11:56 15.10.2025
Мовний омбудсмен закликає Раду невідкладно оновити перелік мов під захистом Європейської хартії

Мовний омбудсмен закликає Раду невідкладно оновити перелік мов під захистом Європейської хартії

10:17 15.09.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

13:00 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Мова - не предмет торгу з тими, хто прийшов її знищити

Мовний омбудсмен Івановська: Мова - не предмет торгу з тими, хто прийшов її знищити

12:07 25.08.2025
Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

11:54 25.08.2025
Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

ОСТАННЄ

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Чотири танкери були атаковані дронами у Чорному морі – ЗМІ

Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА