Мовний омбудсмен: заборона приватним школам проводити навчання російською потребує негайного вирішення

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що ініціатива народних депутатів України заборонити використання мови держави-агресора як мови освітнього процесу у приватних закладах загальної середньої освіти є питанням національної безпеки України.

"Питання законодавчого врегулювання заборони використання російської мови як мови освітнього процесу в приватних закладах загальної середньої освіти справді є надзвичайно актуальним та потребує негайного вирішення для забезпечення національної безпеки та захисту української як єдиної державної", - йдеться у повідомленні омбудсмена.

За словами Івановської, законодавче регулювання функціонування української мови в освітній сфері має охоплювати не лише формальний навчальний процес, а весь освітній простір: приватні школи, гуртки, спортивні секції, освітні студії, різноманітні курси.

"Автори законопроєкту обґрунтовано доводять, що його ухвалення посилить захист української мови як державної в системі освіти, що сприятиме формуванню україномовного освітнього середовища та української національної ідентичності у дітей та молоді. Абсолютно згодна з тим, що законопроєкт сприятиме процесам дерусифікації та деколонізації українського суспільства, а це є критично важливим в умовах повномасштабної російської агресії проти України", - наголосила вона.

Як повідомлялося, ряд народних депутатів пропонують Верховній Раді заборонити приватним школам проводити навчання російською мовою. Відповідний законопроєкт №14361 передбачає зміни до частини 10 статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Пропонується встановити виняток із права приватних закладів самостійно визначати мову навчання: заборонено використовувати державну (офіційну) мову країни, яку Верховна Рада визнала агресором або окупантом.