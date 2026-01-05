Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що російське вторгнення в 2022 році штовхало російськомовних співгромадян переходити на українську мову, але цей потенціал уже вичерпано.

"Наша самоукраїнізація, те що в 2022-му році спалахнуло, і ми дійсно відчули кожен свою відповідальність за безпеку. І те, що російське слово, яке ми почули, викликало у нас не просто заперечення, а відчуття реальної небезпеки. І це штовхало нас до пильності, примушувало тих людей, які мали російську мову за материнську, переходити на українську. На сьогоднішній момент, як показують статистичні дані, цей потенціал, на жаль, вичерпаний. Всі, хто усвідомлює, всі, хто вважає себе гомосапієнс, всі, хто розуміє причинно-наслідкові зв’язки, що мова це не лише маркер нашої ідентичності, але і мисленнєвий конструкт і визначальник нашої поведінкової стратегії, вони зробили свій вибір на користь державної мови", - сказала Івановська в інтерв’ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".

Вона наголосила, що на сьогодні для російськомовних співгромадян потрібен якийсь додатковий аргумент, який в своїй основі має певну прагматику, щоб зацікавити в необхідності переходити на українську мову, і пояснити, чим це може бути корисно для них.

"Варто говорити не про ціну, а про цінність. У нас є розуміння цінності української цивілізації. Тому що ціну ми ніколи не складемо і ніколи не зможемо виставити баланс, що от вони (Росія - ІФ-У) інвестують в пропаганду стільки, а ми піднімемо планку і переможемо. Ні! Тут йдеться про цінності. В українців є цінності, і, мабуть, це єдиний стержень і наше підґрунтя", - вважає Івановська.

Як повідомлялося, мовний омбудсмен Олена Івановська впевнена, що якщо Україна погодиться на білінгвізм - це буде початок кінця боротьби за гідність.