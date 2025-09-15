Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що наразі не отримувала реальних погроз, а ті, які надходили, не сприймає серйозно.

"Ні. Мені писали, "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю", - сказала Івановська в інтерв'ю виданню "Главком", відповідаючи на запитання, чи отримувала вона погрози у зв'язку зі своєю роботою.

Коментуючи таку можливість зі зростанням впізнаваності, вона зазначила, що не думає про це.

"Ми, українці, знаємо, що наша доля – як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії – це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити", - додала мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

19 липня 2024 року Ірину Фаріон було поранено з вогнепальної зброї біля під'їзду свого будинку у Львові, вона померла в лікарні того самого вечора.