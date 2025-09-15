Інтерфакс-Україна
Події
10:17 15.09.2025

Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

1 хв читати
Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю
Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що наразі не отримувала реальних погроз, а ті, які надходили, не сприймає серйозно.

"Ні. Мені писали, "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю", - сказала Івановська в інтерв'ю виданню "Главком", відповідаючи на запитання, чи отримувала вона погрози у зв'язку зі своєю роботою.

Коментуючи таку можливість зі зростанням впізнаваності, вона зазначила, що не думає про це.

"Ми, українці, знаємо, що наша доля – як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії – це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити", - додала мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. 

19 липня 2024 року Ірину Фаріон було поранено з вогнепальної зброї біля під'їзду свого будинку у Львові, вона померла в лікарні того самого вечора.

Теги: #погрози #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Мова - не предмет торгу з тими, хто прийшов її знищити

Мовний омбудсмен Івановська: Мова - не предмет торгу з тими, хто прийшов її знищити

12:07 25.08.2025
Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

11:54 25.08.2025
Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

11:24 25.08.2025
Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

10:55 25.08.2025
Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

09:55 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

15:14 17.08.2025
Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

12:26 08.08.2025
Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

ОСТАННЄ

Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі

В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

Кримінальне провадження щодо виробника тепловізорів Archer закрито - НАБУ

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мовний омбудсмен проти запровадження в Україні "мовних патрулів"

СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

Українська кіноакадемія подумає над запровадженням механізму відкликання номінацій чи нагород

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

Статус критично важливих надано менше ніж половині релігійних організацій, які реально діють в Україні, - Єленський

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА