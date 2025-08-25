Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на популярних стримінгових платформах є необхідним кроком для захисту культурного простору України.

"Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо блокування російської музики на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших платформах.

На її думку, у цьому питання найбільш дієвих шляхів – це звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства.

"Зокрема, у 15-й статті закону "Про культуру" прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора. Саме на цю законодавчу базу ми можемо спиратися, вимагаючи від стрімінгових платформ дотримання наших національних інтересів", - додала вона.

Крім того, вона вважає, що важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та інших державних органів, що додасть їм ваги та офіційного статусу, що у свою чергу підвищить шанси на успішне впровадження відповідних обмежень.

"Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь. Таким чином, я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України. Водночас, цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти", - заявила уповноважена.

Що стосується російськомовних пісень українських виконавців, Івановська зазначила, що це делікатне і непросте питання, так як на сьогодні чинне мовне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо творчого продукту, створеного мовою, якою є російська, навіть якщо це пісні українських артистів.

"Водночас ми бачимо потужний суспільний запит на посилення мовної ідентичності саме у сфері культури. У соціальних мережах та громадських дискусіях дедалі частіше лунають заклики до підтримки української мови в музиці та мистецтві загалом. Багато хто вважає, що навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова – символ опору та національної єдності. З огляду на це, є підстави для того, щоб розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства", - додала вона.

Зокрема, вона розповіла, що наразі Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики готує до розгляду правки до мовного законодавства, і це відкриває вікно можливостей для обговорення і впровадження нових норм, які могли б врегулювати питання використання російської мови в творчості українських митців.

"Опираючись на громадянську ініціативи, ми можемо активно долучатися до цього процесу – формувати пропозиції, вести дискусії, обговорювати ці питання з експертами, законодавцями та суспільством. Важливо, щоб це було зроблено з розумінням культурної специфіки, свободи творчості та водночас у контексті захисту української мови як основного символу нашої державності", - наголосила мовна омбудсменка.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію зазначив, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.