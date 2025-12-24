Інтерфакс-Україна
15:38 24.12.2025

У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

Внаслідок ударів, завданих ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі, суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання Харкова, у місті обмежено подачу тепла та гарячої води.

"Станом на зараз тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах. Там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія", - повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".

Таке обмеження є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи.

Теги: #харків #обмеження #водопостачання #теплопостачання

