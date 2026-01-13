Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія вночі 13 січня здійснила ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova, внаслідок чого загинуло чотири працівники, майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий, йдеться у повідомленні компанії.

"Загинули четверо наших працівників: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Ми на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу", – написала "Нова пошта" у Телеграм-каналі у вівторок.

У компанії уточнили, що також поранено чотирьох працівників, трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Проте вони перебувають у лікарні, а їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що компанія компенсує клієнтам вартість посилок, що були знищені внаслідок атаки.

"Співчуваємо сім’ям загиблих та постраждалих. Ми пам’ятаємо кожного", – наголосили у "Новій пошті".

Раніше, головного управління ДСНС України у Харківській області повідомляло, що попри загрозу обстрілів, тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі, що спалахнула на території поштового терміналу у передмісті Харкова.

Зазначалось, що сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 кв. м.