"Укренерго" в суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" продовжить в суботу обмеження електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.