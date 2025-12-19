Інтерфакс-Україна
19:56 19.12.2025

"Укренерго" в суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" продовжить в суботу обмеження електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

 

Теги: #обмеження #електроенергія

