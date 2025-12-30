Свириденко доручила Мінкультури, Мінцифри і Мін'юсту опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію доручила Міністерству культури разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції додатково опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні.

"Закон передбачає обов’язкову наявність версії веб-сайту, виконаної українською мовою, а існування інших мовних версій є правом, а не обов’язком зазначених у ній суб’єктів. Закон не встановлює необхідності існування версій веб-сайтів, виконаних російською мовою", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Наголошується, що на сьогодні створено правові передумови для забезпечення прав громадян України на отримання інформації державною мовою, зокрема на веб-сайтах.

"Водночас формування повноцінного україномовного інформаційного середовища в мережі Інтернет потребує подальшої системної роботи з урахуванням особливостей функціонування цифрових платформ та пошукових сервісів", - додала вона.

На її думку, попри поступову відмову власників окремих веб-сайтів від підтримки ïx російськомовних версій, актуальність порушеного у петиції питання зростає.

"Зокрема у зв’язку з упровадженням технологій штучного інтелекту в роботу алгоритмів пошукових систем, що певною мірою призводить до формування тенденції до пропонування російськомовних версій веб-сайтів в Україні та, як наслідок, русифікації українського Інтернет-простору", - зазначила прем’єр.

У зв’язку з цим, вона доручила Мінкультури разом з Мінцифри та Мін’юстом додатково опрацювати зазначене у петиції питання.

Як повідомлялося, 10 грудня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити російськомовні версії сайтів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор петиції вважає, що російськомовна версія українських сайтів - це колоніальний рудимент і загроза інформаційній безпеці України, а її наявність сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу. З огляду на це, він вимагає від уряду подати на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні. Також він вимагає законодавчо зафіксувати відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що пропозиція заборонити російськомовні версії сайтів є симптомом глибокого болю українців, але наразі немає правового інструменту це заперечити.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, медіа, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

В той же час, зазначається, що поряд з версією сайту державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, а україномовна версія повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.