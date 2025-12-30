Інтерфакс-Україна
Події
10:14 30.12.2025

Свириденко доручила Мінкультури, Мінцифри і Мін'юсту опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні

3 хв читати
Свириденко доручила Мінкультури, Мінцифри і Мін'юсту опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію доручила Міністерству культури разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції додатково опрацювати питання заборони російськомовних версій сайтів в Україні.

"Закон передбачає обов’язкову наявність версії веб-сайту, виконаної українською мовою, а існування інших мовних версій є правом, а не обов’язком зазначених у ній суб’єктів. Закон не встановлює необхідності існування версій веб-сайтів, виконаних російською мовою", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Наголошується, що на сьогодні створено правові передумови для забезпечення прав громадян України на отримання інформації державною мовою, зокрема на веб-сайтах.

"Водночас формування повноцінного україномовного інформаційного середовища в мережі Інтернет потребує подальшої системної роботи з урахуванням особливостей функціонування цифрових платформ та пошукових сервісів", - додала вона.

На її думку, попри поступову відмову власників окремих веб-сайтів від підтримки ïx російськомовних версій, актуальність порушеного у петиції питання зростає.

"Зокрема у зв’язку з упровадженням технологій штучного інтелекту в роботу алгоритмів пошукових систем, що певною мірою призводить до формування тенденції до пропонування російськомовних версій веб-сайтів в Україні та, як наслідок, русифікації українського Інтернет-простору", - зазначила прем’єр.

У зв’язку з цим, вона доручила Мінкультури разом з Мінцифри та Мін’юстом додатково опрацювати зазначене у петиції питання.

Як повідомлялося, 10 грудня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити російськомовні версії сайтів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор петиції вважає, що російськомовна версія українських сайтів - це колоніальний рудимент і загроза інформаційній безпеці України, а її наявність сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу. З огляду на це, він вимагає від уряду подати на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні. Також він вимагає законодавчо зафіксувати відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що пропозиція заборонити російськомовні версії сайтів є симптомом глибокого болю українців, але наразі немає правового інструменту це заперечити.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, медіа, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. 

В той же час, зазначається, що поряд з версією сайту державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, а україномовна версія повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.

Теги: #російськомовні #петиція #сайти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 28.12.2025
Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

10:58 26.12.2025
Петиція про безкоштовний проїзд для донорів крові у київському транспорті не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція про безкоштовний проїзд для донорів крові у київському транспорті не набрала необхідних для розгляду голосів

09:08 26.12.2025
Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

18:38 25.12.2025
Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

22:29 20.12.2025
Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

10:34 20.12.2025
Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

17:04 13.12.2025
Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про впровадження щорічної прогресивної винагороди для військових набрала 25 тис. голосів

21:20 11.12.2025
Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

Військові пропонують запровадити щорічну винагороду за кожен рік служби - петиція

15:58 10.12.2025
Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

07:27 10.12.2025
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

ОСТАННЄ

Програмою "УЗ 3000" скористалося вже близько 50 тис. українців - віцепремʼєр

Забруднення соняшниковою олією може зберігатися на дні Чорного моря понад 6 років – Greenpeace Україна

Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

У Києві затримується рух тролейбусів на 16 маршрутах через відсутність напруги

Comfy відкрив два нових магазини у Житомирі та Чернівцях

Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні з вересня 2026р. - Свириденко

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА