Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що пропозиція заборонити російськомовні версії сайтів є симптомом глибокого болю українців, але наразі немає правового інструменту це заперечити.

"Треба сказати, що ця дискусія довкола петиції, яка вимагає повної заборони російськомовних версій сайтів, - це свідчення або симптом нашого глибокого болю, яким хворіє наше суспільство. Українці втомилися від цієї тіні колоніальної мови в публічному просторі, прагнуть очистити цифрове середовище і хочуть бачити онлайн ту Україну, за яку щодня борються наші захисники. Ці почуття не можна ігнорувати, вони справедливі", - сказала Івановська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи петицію про заборону російськомовних версій сайтів в Україні.

В той же час, вона наголосила, що держава мусить діяти не емоціями, а за законом, а вимога петиції суперечить 27 статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно якої дозволяється існування інших мовних версій сайту, якщо українська версія є головною.

"Тобто сам закон не уповноважує державу забороняти мови на приватних вебресурсах. Як тільки ми переходимо цю межу пріоритету і рухаємося в бік повної заборони, ми порушуємо конституційні гарантії. І як наслідок відкриваємо двері для міжнародних скарг. І даємо нашому опоненту, нашому ворогові зручний привід звинувачувати Україну у мовних репресіях", - зазначила уповноважена.

На її думку - це слабка позиція, а слабкі рішення у воєнний час Україна собі дозволяти не може.

"Але з моральної точки зору, як я вже зауважувала, ми знаємо звідки походить оця надмірна присутність російської в нашому медіапросторі. Це наслідок тієї столітньої політики витіснення, заборон, русифікаційних хвиль. І Україна сьогодні має повне моральне право на мовну деколонізацію. Але деколонізація – це не дзеркальне копіювання імперських методів. Ми не імітуємо Росію, ми вибудовуємо і утверджуємо Україну. І якщо ми будемо рухатися шляхом Росії через тотальну заборону всього, то ми не вибудуємо Україну", - наголосила Івановська.

На запитання про пропозицію внести в мовний закон норму, яка б дозволяла існування інших мовних версій сайту, крім російської, уповноважена зазначила, що над цим можна працювати.

"Якщо дійсно знайдемо можливості внести таку правку в чинний закон, тоді відповідно на законних засадах ми можемо цього досягти. Але наразі поки що в нас немає правового інструменту це заперечити", - додала вона.

Мовний омбудсмен наголосила, що якоїсь прагматичної причини використовувати на ресурсах мову країни-агресора немає, і це є невиправданим.

Вона також зазначила, що наразі державі необхідно посилити соціальну рекламу просвітницького характеру, говорити, нагадувати, і апелювати статтями мовного законодавства для того, щоб люди знали і розуміли, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" обов’язковий до виконання, як і решта законів.

Як повідомлялося, 10 грудня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити російськомовні версії сайтів в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор петиції вважає, що російськомовна версія українських сайтів - це колоніальний рудимент і загроза інформаційній безпеці України, а її наявність сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу. З огляду на це, він вимагає від уряду подати на розгляд до Верховної Ради законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні. Також він вимагає законодавчо зафіксувати відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги (штрафи, блокування ресурсу до усунення порушення).

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, медіа, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

В той же час, зазначається, що поряд з версією сайту державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, а україномовна версія повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.