Чергова петиція про збереження історичного флігеля на вул. Рейтарській в Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти історичний флігель на вулиці Рейтарській, 9, в столиці ("Дворик з воронами") набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 28 жовтня і станом на 25 грудня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Прошу вжити заходів для збереження історичного флігелю XIX століття на вул. Рейтарській, 9, що розташований у відомому "Дворику з воронами". Ця двоповерхова будівля 1860-х років є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської, вона зберегла свою автентичну архітектуру та є важливою частиною історичного середовища центрального Києва", - йдеться в тексті петиції.

Автор петиції заявляє, що наразі флігель опинився під реальною загрозою перебудови: 5 жовтня 2025 року в будівлі сталася пожежа; 23 жовтня було подано проект ремонту з планом дворівневої надбудови, який, на його думку, фактично змінює історичний вигляд споруди.

"Попри наявність досліджень, будівля досі немає охоронного статусу, оскільки рішення Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМР (КМДА) від 18 вересня 2025 року передбачало "доопрацювання документації". Цим і скористалися власники, щоб ініціювати перебудову", - йдеться в петиції.

Як повідомлялось, 15 січня петиція на сайті Київської міської ради із закликом захистити "Дворик з воронами" на вулиці Рейтарській у столиці від забудови набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У відповідь на петицію, київська влада заявила, що "Дворик з воронами" на обліку як пам’ятка або об’єкт культурної спадщини не перебуває. Водночас, зазначалося, що на даній земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі, що належать на праві приватної власності ТОВ "Центр регіонального розвитку".