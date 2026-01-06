Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

Фото: https://news.dtkt.ua

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках України не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 7 листопада 2025 року і станом на 6 січня петиція набрала 2,9 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"В цивілізованому світі немає місця жорстокості та експлуатації диких тварин. Під час тренування до них застосовують фізичне насильство. Чи варта така "розвага" страждань невинних створінь", - йшлося у петиції.

Як повідомлялося, в січні 2020 року Міністерство культури України заявило, що готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року. Зазначалося, що за 2020 рік державні цирки мали б підготуватися до того, що їхні програми з 2021 року мають бути без тварин. Але ініціатива не була реалізована.

За даними міністерства станом на початок 2020-го року, в державних цирках України, а їх сім, було 317 тварин, які задіяні в циркових шоу. З цих 317 тварин 96 у власності держави. Решта тварин використовується в циркових шоу за угодами з організаціями чи підприємцями, які цими тваринами володіють.

У вересні 2021 року у центрі Києва проходив Всеукраїнський марш на захист тварин від жорстокого поводження. У заяві учасників акції наголошувалося, що акція об’єднує людей, які виступають, серед іншого, за цирк без тварин.

2 січня 2026 року петиція на сайті Київської міськради із закликом припинити експлуатацію диких тварин у циркових виставах у столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.