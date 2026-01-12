Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Фото: https://news.dtkt.ua

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом посилити контроль за перебуванням безхатьків у наземному громадському транспорті столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 13 листопада 2025 року і станом на 12 січня петиція набрала 1,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У наземному громадському транспорті Києва (автобусах, трамваях, тролейбусах) дедалі частіше перебувають особи без постійного місця проживання. Вони займають значну кількість місць, часто перебувають у стані антисанітарії, мають різкий запах, що створює суттєвий дискомфорт для пасажирів і негативно впливає на санітарний стан салонів громадського транспорту", - йшлося у петиції.

У зв'язку з цим, автор петиції просив у Київської міськради та КП "Київпастранс": посилити контроль за дотриманням громадського порядку у наземному транспорті; забезпечити взаємодію контролерів і правоохоронних органів для оперативного реагування на порушення; розглянути можливість обмеження доступу осіб у стані сильного забруднення чи антисанітарії до салонів транспорту; проводити регулярне прибирання та дезінфекцію салонів, особливо на маршрутах із підвищеною кількістю подібних випадків; налагодити співпрацю з соціальними службами міста, щоб забезпечити безхатькам альтернативні місця перебування, не пов’язані з громадським транспортом.