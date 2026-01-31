Петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити безготівкову оплату проїзду в столичних маршрутних таксі не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 грудня 2025 року і станом на 31 січня петиція набрала лише 3,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Вже багато років по вулицям столиці курсують автобуси приватних перевізників, або як ми звикли їх називати – маршрутки. Щодня багато людей користуються громадським транспортом, зокрема маршрутками. Але незручність полягає в тому, що можливість оплати проїзду безготівковим способом є тільки в комунальному транспорті. На маршрутах приватних перевізників окрім готівки нічого не приймають", - йшлося у петиції.

Автор петиції звернув увагу, що вже було багато петицій до міської влади, і вони набирали необхідну кількість голосів.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

Також в березні 2025 року петиція на сайті Київради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Влада її підтримала, але систему запроваджено не було.