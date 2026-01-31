Інтерфакс-Україна
Події
16:11 31.01.2026

Петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

1 хв читати
Петиція про запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити безготівкову оплату проїзду в столичних маршрутних таксі не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 грудня 2025 року і станом на 31 січня петиція набрала лише 3,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Вже багато років по вулицям столиці курсують автобуси приватних перевізників, або як ми звикли їх називати – маршрутки. Щодня багато людей користуються громадським транспортом, зокрема маршрутками. Але незручність полягає в тому, що можливість оплати проїзду безготівковим способом є тільки в комунальному транспорті. На маршрутах приватних перевізників окрім готівки нічого не приймають", - йшлося у петиції.

Автор петиції звернув увагу, що вже було багато петицій до міської влади, і вони набирали необхідну кількість голосів. 

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

Також в березні 2025 року петиція на сайті Київради із закликом ввести безготівкову оплату проїзду на маршрутах приватних перевізників в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Влада її підтримала, але систему запроваджено не було.

Теги: #петиція #маршрутки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 31.01.2026
Петиція про запровадження не агресивного звукового сигналу "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідних голосів

Петиція про запровадження не агресивного звукового сигналу "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідних голосів

13:56 30.01.2026
Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

13:01 30.01.2026
Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

11:47 30.01.2026
Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

09:52 29.01.2026
Петиція до Кабміну про скасування зняття аліментів з бойових виплат військових набрала лише 50 голосів

Петиція до Кабміну про скасування зняття аліментів з бойових виплат військових набрала лише 50 голосів

13:12 27.01.2026
Свириденко на петицію: Питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами уже врегульовано

Свириденко на петицію: Питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами уже врегульовано

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

15:01 25.01.2026
Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

12:11 25.01.2026
Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

09:24 23.01.2026
Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

ВАЖЛИВЕ

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

ОСТАННЄ

ПП на кордоні з Молдовою працюють у штатному режимі

"УЗ" організує автобусні трансфери для пасажирів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках

Поліція перевіряє обставини стрілянини на Житомирщині

Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Котельні у Златополі Харківської області поновили роботу у штатному режимі - мер

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА