Інтерфакс-Україна
Події
11:01 10.01.2026

Петиція про зупинку метро в Києві о 9:00 під час хвилини мовчання не набрала необхідних для розгляду голосів

1 хв читати
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити щоденну зупинку руху потягів Київського метрополітену о 9:00 під час національної хвилини мовчання не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 11 листопада 2025 року і станом на 10 січня петиція набрала 1,8 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Відповідно до указу президента України №143/2022, щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - йшлося у петиції.

З метою вшанування Героїв та підтримання національної традиції пам’яті автор петиції просив: запровадити щоденну короткочасну зупинку руху поїздів КП "Київський метрополітен" о 9:00; у цей час транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях і у вагонах; передбачити узгодження заходу з відповідними службами для забезпечення безпеки руху.

Варто зазначити, що наразі щоденно о 9:00 в столичному метро оголошується звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях і ескалаторах.

Як повідомлялося, в червні 2025 року в мобільний додаток "Київ цифровий" представив нову функцію для вшанування пам'яті загиблих у війні у вигляді таймеру на екрані смартфона.

