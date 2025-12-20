Інтерфакс-Україна
Події
22:29 20.12.2025

Петиція до Кабміну про присвоєння звання "Народного артиста" посмертно солісту гурту ADAM Клименку набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом присвоєння звання "Народного артиста України" посмертно солісту гурту ADAM Михайлу Клименку набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 12 грудня, станом на 20 грудня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Михайло Клименко — видатний український музикант, композитор, автор пісень, саундпродюсер та соліст гурту ADAM. Його творчий внесок суттєво вплинув на розвиток сучасної української музичної індустрії та зробив величезний внесок у популяризацію української культури", - йдеться в петиції.

Зазначається, що Клименко здобув широку популярність насамперед як автор пісень, які виконували українські артисти: Олександр Пономарьов, Марія Яремчук, KRUTЬ та інших.

"Михайло Клименко залишив після себе величезний культурний спадок, що продовжує впливати на розвиток української музики. Саме тому вважаю справедливим і необхідним присвоєння йому звання "Народного артиста України" (посмертно) як визнання його багаторічного внеску в українське мистецтво", - зазначив автор петиції.

Як повідомлялося, 7 грудня стало відомо, що у віці 38 років помер український співак, засновник популярного українського гурту "ADAM" Михайло Клименко. Виконавець тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт.

Джерело: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8966

Теги: #кабмін #клименко #петиція

