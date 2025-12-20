Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом впровадити в столиці єдині вимоги до кольору зовнішніх конструкцій (фасадів) житлових будинків в разі їх утеплення теплоізоляційними матеріалами не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 20 жовтня і станом на 19 грудня вона набрала 869 голосів із 6 тис. необхідних.

"Мешканці житлових будинків столиці, утеплюючи свої оселі ззовні різними видами теплоізоляційних матеріалів, вибирають колір фарби, виходячи з власних смакових уподобань. В підсумку один житловий будинок столиці нагадує собою веселку в кольоровій гамі від майже чорного до майже білого, що виглядає досить таки негарно з точки зору естетики", - йшлося у петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції вважав за необхідне розробити і впровадити в місті Києві єдині вимоги до кольору зовнішніх конструкцій ( фасадів) житлових будинків, щоби загальний вигляд вулиць, проспектів столиці виглядав "пристойно як личить країні Європи".

Як повідомлялося, раніше петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів.