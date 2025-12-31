Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

Ворожий ударний дрон пошкодив багатоповерхівку у Білій Церкві, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі станом на 01:25 середи.

"Унаслідок атаки дронів у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. Повідомлень про поранених серед жителів не надходило", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8413