Події
10:58 26.12.2025

Петиція про безкоштовний проїзд для донорів крові у київському транспорті не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зробити безкоштовний проїзд для донорів крові у київському громадському транспорті не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 27 жовтня і станом на 26 грудня петиція набрала 846 голосів із 6 тис. необхідних.

"Додати до категорій громадян (в тому числі особи, взяті у місті Києві на облік осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення), які мають право на пільговий проїзд в міському пасажирському комунальному транспорті загального користування міста Києва осіб, які мають звання Почесних і Заслужених донорів", - йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що запропонована зміна сприятиме популяризації донорського руху, залученню нових донорів та стабільному забезпеченню потреб країни у крові та її компонентах.

Як повідомлялося, 26 жовтня петиціяна сайті Кабінету міністрів із закликом повернути пільги донорам крові та її компонентів не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Це була не перша петиція про повернення пільг та соціального захисту донорів крові та її компонентів, яка не набрало необхідної для розгляду кількості голосів. У червні 2025 року відповідна петиція набрала лише 2,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Також у квітні 2025 року всього 63 голоси набрала петиція із закликом відновити Почесному донору пенсійну надбавку у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму.

Згідно з прикінцевими положеннями закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" у 2026 році втрачають чинність такі пільги як додатковий вихідний для донорів (право на вихідний у сам день донації залишається), допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, надбавка до стипендії для донорів-студентів та надбавка до пенсії для Почесних донорів. Втім, якщо донори встигли набути право на допомогу чи надбавку раніше, вони ці пільги не втрачають.

В свою чергу, платформа "ДонорUA" не підтримує петиції про відновлення пільг для донорів крові, мотивуючи це тим, що система безоплатного, волонтерського донорства — шлях для вступу України до Європейського Союзу.

У липня 2025 року у Верховній Раді зареєстровано проект закону №13474 про внесення змін до закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" щодо забезпечення прав донорів. Даним документом пропонується виключити із закону норму, яка скасовує пільги в 2026 році. На сьогодні законопроект парламентом не розглядався.

Теги: #київ #донори #петиція #транспорт

