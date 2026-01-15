Інтерфакс-Україна
16:24 15.01.2026

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

Фото: https://udar.party/

На відміну від усієї України, Київ готувався до оборони ще до початку повномасштабного вторгнення. Столиця стала опорою в той момент, коли державна машина лише переходила від режиму “все нормально” до усвідомлення реальності. А тепер Президент знову шукає винних, замість конкретних рішень. Про це заявив перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний.

"Президент знову шукає “винних” у Києві. Бо інколи простіше перевести стрілки, ніж чесно відповісти на питання до власних рішень. Перед великою війною людям роками продавали “спокій”: "не панікуйте", "загроз немає", "все під контролем". А сьогодні, коли країна живе в умовах ударів і криз, дуже зручно говорити: "ви не підготувалися". Але українці добре пам’ятають, хто і що казав до 24 лютого. Київ готувався до оборони ще до початку повномасштабного вторгнення. Формувалася ТРО, вибудовувалась логістика, готувалися служби, системи реагування, комунікація. Столиця стала опорою в той момент, коли державна машина лише переходила від режиму “все нормально” до усвідомлення реальності", - заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що центральна влада забрала у Києва ресурси, але при цьому висловлює претензії та звинувачення.

"І тут виникає просте питання: як можна вимагати від міста “зробити більше”, якщо паралельно центральна влада забирає в Києва ресурси? Вилучили військовий ПДФО у громад. Забрали мільярди з бюджету столиці. А потім висловлюють претензії й звинувачення. Це виглядає як мінімум нелогічно", - зазначив Палатний.

Він наголосив, що неможна підміняти аналіз проблеми політичними атаками на своїх, бо це саме те, чого прагне наш ворог – росія. 

"Так, про управлінські рішення треба говорити. Де були помилки, їх потрібно визнавати. Де були недопрацювання, їх слід виправляти. Але не можна підміняти аналіз проблем політичними атаками своїх. Бо є один реальний ворог, який створює блекаути, руйнування і загрози - це росія, яка веде війну проти нашої держави. Всі ці внутрішні “срачі” - це прямий подарунок ворогу. Саме для цього вони б’ють по енергетиці і роблять ставку на “генерала зиму”: щоб послабити тил, посіяти хаос, стравити між собою громади і центральну владу. Нам потрібно не грати їм на руку, а триматися разом", - наголосив Палатний.

Він зазначив, що киянам потрібні не гучні заяви і пошук винних, а конкретні рішення.

"Киянам потрібні не гучні заяви і пошук винних, а конкретні рішення. Щодня. І якщо говорити про відповідальність серйозно, починати треба з чесної розмови про власні рішення та реальні пріоритети держави", - зазначив Артур Палатний.

Теги: #київ #палатний #кличко

