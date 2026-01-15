Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:55 15.01.2026

Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларі за результатами незалежної оцінки

2 хв читати

S1 REIT оприлюднив результати планової переоцінки активів фонду S1 ВДНГ станом на кінець 2025 року. Згідно з висновками незалежного оцінювача, ринкова вартість нерухомості в портфелі фонду демонструє стабільну позитивну динаміку.

Ключові показники оцінки:

Динаміка вартості: середня ціна квадратного метра зросла з $2124 (на момент придбання) до $2244 (на 31.12.2025).

Чиста капіталізація склала +5,7% у валюті за звітний період.

Зростання вартості активів S1 REIT корелює із загальноринковими тенденціями. За даними LUN, ринок вторинної нерухомості Києва у 2025 році продемонстрував позитивну цінову динаміку. Середня вартість квадратного метра зросла на 11% у валюті.

"S1 ВДНГ – це насамперед дохідний фонд, де інвестор отримує "живі" гроші щомісячно. Проте важливо розуміти, що повна дохідність нашого інструменту складається з двох частин: регулярних дивідендів від орендної діяльності та капіталізації самого активу. Ми купуємо нерухомість, яка не просто працює, а стає дорожчою з кожним роком завдяки успішній локації та ефективному управлінню", – коментує Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT.

Фонд S1 ВДНГ продовжує демонструвати стабільність виплат. За період діяльності, з квітня 2025 року, інвесторам було виплачено дивідендів на загальну суму 1 229 818,99 грн. Ціна одного інвестиційного сертифіката станом на 14 січня 2026 року становить 1100,4 грн, що на 10,04% вище за ціну сертифікату станом на 9 квітня 2025 року.

"Ми вдячні інвесторам, які повірили в модель REIT в Україні. Сьогодні ми бачимо синергію: за результатами 2025 року фонд отримав 8,4% річних в доларі або 11,7% в гривні за рахунок оренди. А загальна річна дохідність з урахуванням орендної діяльності та капіталізації становить 16,9% в доларі або 20,5% в гривні", – додає Віктор Бойчук.

Про нас:

S1 REIT – інвестиційний фонд нерухомості, що спеціалізується на дохідній нерухомості в форматі Build-to-Rent. Фонд працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Наразі в портфелі S1 REIT два фонди - S1 ВДНГ та S1 Obolon. Активами фондів є квартири в прибуткових будинках від девелопера Standard One.

* Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.

Теги: #вднг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 05.01.2026
Відвідуваність ВДНГ у Києві в 2025р. збільшилась на 12% та сягла 5 млн чоловік - гендиректор Мушкін

Відвідуваність ВДНГ у Києві в 2025р. збільшилась на 12% та сягла 5 млн чоловік - гендиректор Мушкін

16:25 29.09.2025
На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

На фестивалі "Книжкова країна" реалізовано 93 тис. книжок - гендиректор ВДНГ

13:06 26.09.2025
На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

12:13 18.09.2025
У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

13:50 31.07.2025
В Урбан-парку ВДНГ побудують памп-трек та модернізують декілька інших локацій до 31 серпня

В Урбан-парку ВДНГ побудують памп-трек та модернізують декілька інших локацій до 31 серпня

13:55 28.04.2025
На фестивалі "Книжкова країна ІІІ" реалізовано книжок на 28 млн грн

На фестивалі "Книжкова країна ІІІ" реалізовано книжок на 28 млн грн

16:47 11.04.2025
"Експоцентр " разом з ГО "Культурні практики" починає етап дослідження ВДНГ як радянського ідеологічного простору - гендиректор

"Експоцентр " разом з ГО "Культурні практики" починає етап дослідження ВДНГ як радянського ідеологічного простору - гендиректор

13:44 03.04.2025
"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

16:58 20.03.2025
На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди

На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди

15:18 23.07.2024
На ВДНГ відкриють фан-зону до Олімпійських ігор

На ВДНГ відкриють фан-зону до Олімпійських ігор

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Майданчик УУБ – лідер із підготовки учасників малої приватизації: підсумки роботи 2025-го

Як вибрати школу в другому семестрі? Поради для батьків

GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

IDS Ukraine спрямувала понад 638 млн грн на благодійність: підсумки гуманітарної місії за 2022–2025 роки

5,3 млн грн на нову операційну в Інституті травматології та ортопедії НАМН України від Благодійного фонду Родини Жебрівських і Farmak

Наука виходить за межі класних кімнат: освітня ініціатива «Світ дослідників» від Henkel відтепер доступна в застосунку Мрія

Політична партія "Слуга Народу" спрямувала 92 млн грн на закупівлю понад 1000 дронів-перехоплювачів

Класифікатор професій: як уникнути помилок при введенні нових посад

ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС (IBC) + Real Estate Market Awards відбудуться 26 березня у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА