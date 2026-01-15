Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларі за результатами незалежної оцінки

S1 REIT оприлюднив результати планової переоцінки активів фонду S1 ВДНГ станом на кінець 2025 року. Згідно з висновками незалежного оцінювача, ринкова вартість нерухомості в портфелі фонду демонструє стабільну позитивну динаміку.

Ключові показники оцінки:

Динаміка вартості: середня ціна квадратного метра зросла з $2124 (на момент придбання) до $2244 (на 31.12.2025).

Чиста капіталізація склала +5,7% у валюті за звітний період.

Зростання вартості активів S1 REIT корелює із загальноринковими тенденціями. За даними LUN, ринок вторинної нерухомості Києва у 2025 році продемонстрував позитивну цінову динаміку. Середня вартість квадратного метра зросла на 11% у валюті.

"S1 ВДНГ – це насамперед дохідний фонд, де інвестор отримує "живі" гроші щомісячно. Проте важливо розуміти, що повна дохідність нашого інструменту складається з двох частин: регулярних дивідендів від орендної діяльності та капіталізації самого активу. Ми купуємо нерухомість, яка не просто працює, а стає дорожчою з кожним роком завдяки успішній локації та ефективному управлінню", – коментує Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT.

Фонд S1 ВДНГ продовжує демонструвати стабільність виплат. За період діяльності, з квітня 2025 року, інвесторам було виплачено дивідендів на загальну суму 1 229 818,99 грн. Ціна одного інвестиційного сертифіката станом на 14 січня 2026 року становить 1100,4 грн, що на 10,04% вище за ціну сертифікату станом на 9 квітня 2025 року.

"Ми вдячні інвесторам, які повірили в модель REIT в Україні. Сьогодні ми бачимо синергію: за результатами 2025 року фонд отримав 8,4% річних в доларі або 11,7% в гривні за рахунок оренди. А загальна річна дохідність з урахуванням орендної діяльності та капіталізації становить 16,9% в доларі або 20,5% в гривні", – додає Віктор Бойчук.

Про нас:

S1 REIT – інвестиційний фонд нерухомості, що спеціалізується на дохідній нерухомості в форматі Build-to-Rent. Фонд працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

Наразі в портфелі S1 REIT два фонди - S1 ВДНГ та S1 Obolon. Активами фондів є квартири в прибуткових будинках від девелопера Standard One.

* Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.