На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

Фото: https://www.facebook.com/ievgen.mushkin?locale=uk_UA

Адміністрація Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ) відновила басейн на центральній площі комплексу між 4, 8 та 10 павільйонами, повідомив його генеральний директор Євген Мушкін.

“Більше 10 років цей басейн виглядав так. Це було жахливо, соромно і сумно. Ще й на центральній площі ВДНГ… Ми з радістю та гордістю відкриваємо повністю відновлений басейн між павільйонами №4, 8 та 10”, - написав він на Facebook-сторінці.

У коментарях до допису Мушкін пояснив, що весь цей час фонтан не могли відновити через брак коштів, а тепер “зібрали необхідну суму і зробили”.

Він додав, що в планах також відновити кілька озер за футбольним комплексом, проте це значно дорожче та займе більше часу, аби зібрати фінансування.

Наразі в комплексі проходить фестиваль “Книжкова країна” (25-28 вересня), відкриття басейну приурочене до цієї події.