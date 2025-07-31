Інтерфакс-Україна
Події
13:50 31.07.2025

В Урбан-парку ВДНГ побудують памп-трек та модернізують декілька інших локацій до 31 серпня

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В Урбан-парку ВДНГ побудують памп-трек та модернізують декілька інших локацій до 31 серпня

В Урбан-парку на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ) приступили до будівництва памп-треку для катання на велосипедах та скейтбордах, повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

“Памп-трек - це сучасна хвилеподібна траса для катання на велосипедах, самокатах, скейтбордах і роликах. Такі об’єкти є популярними серед прихильників вуличних культур у всьому світі, і незабаром подібний з’явиться у нас”, - пояснив Мушкін у Facebook.

Він уточнив, що адміністрація ВДНГ планує завершити роботи до 31 серпня 2025 року, а також перепрошує у відвідувачів вибачення за тимчасові незручності.

За словами гендиректора нацкомплексу, проєкт реалізується в рамках плану розвитку Урбан-парку заради промоції здорового способу життя, фізичної культури та без бюджетного фінансування.

Окрім будівництва памп-треку також модернізують споти для панна-футболу (різновид вуличного футболу, де основною метою є прокинути м'яч між ніг суперника) та футболу 3х3, а також проведуть плановий ремонт скейт-парку.

“Нагадую, що Урбан-парк ВДНГ було побудовано за ідеєю та ініціативою президента України з метою створення прототипу задля подальшого створення подібних парків у громадах країни. Урбан-парк наразі відвідують до мільйона людей на рік і на ВДНГ це найпопулярніший громадський простір”, - резюмував Мушкін.

В коментарях до допису він також пояснив, що адміністрація ВДНГ розвиває територію комплексу як культурно-просвітницьку. Така концепція була затверджена у 2017 році та продовжує бути актуальною на сьогодні.

Урбан-парк в складі спортивного кластеру "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) відкрили 26 серпня 2021 року. Він включає декілька локацій для активного відпочинку: найбільший бетонний скейтпарк України, декілька майданчиків для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту, паркуру, доріжку для бігу, дитячий майданчик, а також столи для пінг-понгу.

Теги: #вднг #урбан_парки

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