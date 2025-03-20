На ВДНГ планують створити Музей монументальної пропаганди

Національний комплекс "Експоцентр України" оголошує конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору, що стане основою для створення Музею монументальної пропаганди на території ВДНГ.

"До участі запрошуються експерти з досвідом роботи з культурною спадщиною, атакож дослідники, які реалізовували візуальні та аналітичні проєкти, присвячені культурі та мистецтву СРСР. Вони надаватимуть професійні рекомендації щодо переосмислення комплексу в межах процесів декомунізації та деколонізації, що допоможе сформувати концепцію майбутнього музею", - йдеться у повідомленні експоцентру.

Відзначається, що ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році, проте сьогодні вона є особливо актуальною.

"Ще у 2008 році 19 об’єктів "Експоцентру" внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток як комплексну пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення. А у 2021 році Кабінет міністрів змінив її статус на національний", - йдеться в повідомленні.

В Національному комплексі вважають, що дослідження радянської історії ВДНГ та створення Музею монументальної пропаганди допоможе поєднати охоронну спадщину з її переосмисленням.

"Адже радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди та символіка вже є частиною майбутньої експозиції. Ці пам’ятки не зазнали змін в радянський період — вони від початку створювалися саме такими. Саме тому ВДНГ є логічним місцем для музею", - підкреслили в експоцентрі.