18:11 08.01.2026

Книжкові фонди УНОК передано Музею визвольної боротьби Тернопільщини

У Тернополі презентовано книжкові фонди, передані Українським національним об’єднанням Канади до Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Взяв участь у презентації фондів, переданих Українським національним об’єднанням Канади (Філія Торонто) до Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Йдеться про 16 500 книг, серед яких унікальні видання, створені за межами України, без радянської цензури, зі збереженою правдою про українську визвольну боротьбу", — написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами спікера, ця подія має велике значення для української історичної пам’яті.

На думку Стефанчука, книги знайшли правильне місце — звідти вони підуть до науковців, молоді, суспільства.

"Вони мають бути доступними, поширеними й оцифрованими — працювати на майбутнє української нації", - наголосив голова Верховної Ради.

