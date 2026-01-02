УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

Фото: УІК

В рамках програми Translate Ukraine 2025 з’явилося 75 нових перекладів українських книг, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"Ділимося підсумками програми підтримки перекладів Translate Ukraine 2025. Цьогоріч до Українського інституту книги надійшла 161 заявка на участь, технічний відбір пройшли 133 заявки, відбір експертної ради — 80. Результатом програми стали 75 нових перекладів", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що цьогорічні переклади географічно охопили 28 країн: Болгарію, Бразилію, Велику Британію, Грецію, Грузію, Єгипет, Ізраїль, Індію, Іспанію, Італію, Латвію, Литву, Ліван, Молдову, Німеччину, Північну Македонію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, США, Угорщину, Фінляндію, Францію, Хорватію, Чехію і Швецію.

Серед перекладених книг — 41 видання художньої літератури, в тому числі 3 видання класичної літератури, а також 7 видань нонфіку, 10 видань літератури для дітей та 14 поетичних збірок.

Найбільше перекладали: Софію Андрухович ("Амадока" видали румунською, шведською і болгарською, "Фелікс Австрія" сербською та "Катананхе" македонською); Сергія Жадана ("Арабески" видали румунською та шведською, "Ворошиловград" словацькою, "Месопотамія" угорською, "Інтернат" хорватською); Євгенію Кузнєцову ("Драбина" видали словацькою, грузинською і литовською, "Спитайте Мієчку" грецькою і "Вівці цілі" фінською); Максима Кривцова ("Вірші з бійниці" видали французькою, португальською і болгарською мовами); Юлію Ілюху ("Мої жінки" видали грецькою, польською та іспанською); Володимира Рафеєнка ("Мобільні хвилі буття" видали німецькою, "Петрикор — запах землі після дощу" польською і "Мондегрін. Пісні про смерть і любов" словацькою).

У переліку перекладених видань також збірка поезій вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші" (латиською) та твори загиблої внаслідок ракетної атаки росіян по Краматорську Вікторії Амеліної — роман "Дім для Дома" (німецькою) і дитяча книжка "Е-е-есторії екскаватора Еки" (латиською).

Окрім того, цьогоріч за кордоном переклали збірку поезій "Тут були ми" письменника та ветерана Артура Дроня (польською та французькою), збірку "dasein: оборона присутності" поетки та військової медикині Ярини Чорногуз (польською), а також книжку "Мисливці за щастям" письменника, художника та військового Валерія Пузіка (польською).

Іноземними мовами перекладено й українські книжкові бестселери: "За перекопом є земля" Анастасії Левкової вийшла в перекладі польською мовою, "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка угорською мовою, "Вівці цілі" та "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової фінською та грецькою мовами відповідно.

Серед перекладів художньої літератури — твори українських класиків: Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Віктора Домонтовича, Майка Йогансена, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Михайля Семенка та антологія української класичної літератури 1798–1865 років.

Найбільше перекладів вийшло польською (7) й іспанською (6) мовами, також чимало книг переклали латиською (5), македонською (5), словацькою (5), італійською (4), литовською (4), угорською (4) та французькою (4) мовами. Загалом у межах програми Translate Ukraine 2024 українські тексти вийшли 24 мовами.