12:02 17.11.2025

Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек у рамках конкурсу УІК у 2025 р.

Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди українських публічних бібліотек у рамках конкурсу з видання книжок Українського інституту книги (УІК) у 2025 році.

"Станом на 15 листопада до Українського інституту книги надійшло 74 звіти за результатами виконання зобов’язань у межах Мистецького конкурсу з видання книг. Загальний наклад уже виданих книжок становить 110 тис. примірників", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що книжки, створені за підтримки Інституту, поповнять фонди понад 1,4 тис. публічних бібліотек територіальних громад.

"У кожній з них читачі зможуть знайти нові українські видання – від художньої прози та поезії до нон-фікшну та дитячої літератури. Серед надрукованих проєктів – книги "Казимир Малевич та вишивка авангарду" Тетяни Кара-Мурзи; "Притчі дідуся Корнія для дітей" Іванни Подольської; "Вовчі діти" Мар’яни Стефак; "Четверта хвиля: вірші з війни" Бориса Гуменюка та інші. Всього в межах конкурсу підтримано 76 видань", - розповіли у відомстві.

В УІК додали, що продовжують опрацьовувати звіти від учасників конкурсу та готувати підсумковий огляд реалізованих проєктів, так як термін виконання зобов’язань за договорами двох виконавців продовжено до 30 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, 137,5 тис. нових книжок поповнили фонди українських публічних бібліотек у рамках конкурсу з видання книжок Українського інституту книги у 2024 році. Зокрема, за результатами конкурсу було виконано 93 договори на суму 29,5 млн грн.

Теги: #уік #бібліотеки #книжки

