Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Від сьогодні, 1 жовтня, використовувати кошти з державної виплати "Пакунок школяра" можна на книги.

Зокрема, 17 вересня Кабінет міністрів розширив програму "Пакунок школяра", у зв’язку з чим, батьки або інші законні представники першокласників можуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року.

Так, тепер у програмі "Пакунок школяра" можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари; 5942 — книжкові магазини; 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Подати заявку на отримання коштів можна до 15 листопада онлайн через застосунок "Дія" або письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Раніше Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомляло, що батьки першокласників найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг. На той час, можливості купувати книги ще не було.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.