Батьки першачків найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомляє, що батьки першокласників найчастіше витрачають кошти за програмою "Пакунок школяра" на одяг.

"Програма "Пакунок школяра" вже перетнула позначку в 43% від загального бюджету — допомогу отримали 103,6 тисяч українських родин на суму 526,2 млн гривень. За першою статистикою, щодня батьки або інші законні представники першокласників витрачають у середньому 11-12 млн гривень в межах програми. Найчастіше ці кошти спрямовуються на одяг", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що станом на зараз заяви уже подало понад 158 тис. сімей, з яких 145 тис. зробили це через застосунок "Дія", а майже 13 тис. звернулися з письмовою заявою до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

В той же час, серед загальної кількості заяв, 5 тис. сімей отримали відмову, зокрема, через невідповідність даних у державних реєстрах (наприклад, дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти) та перебування родини за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі.

У Мінсоцполітики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

6 серпня директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль закликала Кабінет міністрів дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра". 25 серпня Українська видавнича асоціація також закликала владу дозволити купувати книги за кошти з державної виплати "Пакунок школяра".

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна заявила, що уряд працює над цим, і питання в технічній реалізації через застосунок "Дія".

2 вересня в Мінсоцполітки також заявили, що за кошти "Пакунку школяра" можна буде придбати книги. Очікується впровадження цієї можливості протягом найближчих трьох тижнів.