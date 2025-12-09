Інтерфакс-Україна
Події
10:07 09.12.2025

Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців

2 хв читати
Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців
Фото: НБУ

Уже подано 15,7 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Від старту програми "Зимова підтримка", яку впроваджує уряд за ініціативи президента України, надійшло 15,7 млн заявок, включно і на дітей. Серед них 12,6 млн — через "Дію" та 1,1 млн — через відділення "Укрпошти". Станом на 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 млн українців, зокрема на дітей", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що сума платежів через картку "Національний кешбек" станом на сьогодні перевищила 2,2 млрд грн.

У відомстві повідомили, що найчастіше українці витрачають кошти на оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також спрямовують на благодійність.

"У найближчі дні виплату профінансують користувачам "Дії", які оформили заявки 5-7 грудня. Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 млн для 289,5 тис. українців", - розповіли у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів від часу зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікував від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

Теги: #мінсоцполітики #зимова_підтримка #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 07.12.2025
Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

Понад 320 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, почалися перші виплати

14:12 05.12.2025
За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

11:46 05.12.2025
Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

23:01 03.12.2025
У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

У третю і четверту хвилі виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки" отримають українці за заявками від 18-22 листопада – Мінсоцполітики

11:33 02.12.2025
Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

Майже 300 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, понад 50 тис. - уже погоджено

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

12:45 29.11.2025
Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

15:55 28.11.2025
Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

11:15 28.11.2025
Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

16:51 27.11.2025
Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

ОСТАННЄ

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

Сушкевич: я не бачу інтенсивної роботи інституцій влади, щоб всі укриття були інклюзивні і доступні

Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

Троє постраждалих у Харківській області через обстріли протягом доби

Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

Збито/подавлено 84 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви та п'ятеро постраждалих

У ДТП на Броварському проспекті в Києві постраждали п'ятеро людей - поліція

Понад 5 тис. абонентів на Запоріжчині знеструмлені через пошкоджені обстрілами мережі Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА