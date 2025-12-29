На Тернопільщині понад 6,8 тис. абонентів залишаються без електрики - ОВА

У 55 населених пунктах Тернопільської області без електропостачання залишаються понад 6,8 тис. абонентів, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Станом на 13:00, за інформацією АТ "Тернопільобленерго", внаслідок погіршення погодних умов на території області без електропостачання залишаються 55 населених пунктів. Загалом без світла — 6 832 абоненти", - йдеться у повідомленні ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі.