Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

Припинено повноваження незалежних членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" Ліни Масюлієне та Лукаша Дзеконського, повідомило товариство в системі розкриття інформації Smida у понеділок.

Як випливає з інформації, таке рішення прийняло Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів "Оператора ринку", у зв'язку з закінчення трирічного перебування на посаді.

Як повідомлялося, 11 грудня 2025 року глава Міненерго Артем Некрасов на виконання доручення уряду про перезавантаження наглядових рад після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – представників держави Олену Ковальчук та Андрія Степаненка. Наглядрада працювала в складі чотирьох осіб.

Термін прийому заявок на конкурс з відбору кандидатів в наглядові ради низки підприємств енергетичної галузі завершився 23 грудня. Таким чином, триває відбір на такі посади в НР: "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) – двох представників держави, "Українські розподільні мережі" – чотирьох незалежних та трьох представників держави, "Оператор ринку" – трьох незалежних та двох представників держави, "Центренерго" – трьох незалежних та двох представників держави, "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – одного незалежного та одного представника держави, "Енергоатом" – трьох представників держави, "Укренерго" – одного представника держави, "Укргідроенерго" – одного представника держави.

Крім того, 29 грудня закінчується прийом заявок на конкурс з відбору трьох незалежних членів НР ТОВ "Газорозподільні мережі України".