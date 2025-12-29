Інтерфакс-Україна
Події
15:35 29.12.2025

Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

2 хв читати

Припинено повноваження незалежних членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" Ліни Масюлієне та Лукаша Дзеконського, повідомило товариство в системі розкриття інформації Smida у понеділок.

Як випливає з інформації, таке рішення прийняло Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів "Оператора ринку", у зв'язку з закінчення трирічного перебування на посаді.

Як повідомлялося, 11 грудня 2025 року глава Міненерго Артем Некрасов на виконання доручення уряду про перезавантаження наглядових рад після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" – представників держави Олену Ковальчук та Андрія Степаненка. Наглядрада працювала в складі чотирьох осіб.

Термін прийому заявок на конкурс з відбору кандидатів в наглядові ради низки підприємств енергетичної галузі завершився 23 грудня. Таким чином, триває відбір на такі посади в НР: "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) – двох представників держави, "Українські розподільні мережі" – чотирьох незалежних та трьох представників держави, "Оператор ринку" – трьох незалежних та двох представників держави, "Центренерго" – трьох незалежних та двох представників держави, "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – одного незалежного та одного представника держави, "Енергоатом" – трьох представників держави, "Укренерго" – одного представника держави, "Укргідроенерго" – одного представника держави.

Крім того, 29 грудня закінчується прийом заявок на конкурс з відбору трьох незалежних членів НР ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Теги: #повноваження #оператор_ринку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 09.12.2025
Гарантії походження "зеленої" енергії: інструмент сталого розвитку, який уже працює в Україні

Гарантії походження "зеленої" енергії: інструмент сталого розвитку, який уже працює в Україні

17:21 25.11.2025
"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

17:32 13.11.2025
Курс "Розподілена генерація" від АТ "Оператор ринку": рішення, які допомагають бізнесу працювати без збоїв попри виклики часу

Курс "Розподілена генерація" від АТ "Оператор ринку": рішення, які допомагають бізнесу працювати без збоїв попри виклики часу

13:15 27.10.2025
"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

19:14 14.10.2025
Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

17:08 02.10.2025
"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

08:53 16.09.2025
Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

15:05 18.08.2025
Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

16:06 10.08.2025
Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

18:16 31.07.2025
Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Кабмін передає державну нерухомість та арештовані обʼєкти в управлінні АРМА для розселення ВПО - Свириденко

DeepState: Сили оборони утримують позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості

Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

Туск: Заява про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але до завершення переговорів ще далеко

Залужний продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії - радниця

PlayCity планує переглянути підхід до штрафів за порушення реклами на гральному ринку – керівник

Темпи просування окупантів на тижні суттєво уповільнились, переважно за рахунок сіверського напрямку – DeepState

Нацполіція повідомляє про викриття міжнародної мережі з легалізації коштів на понад EUR1,6 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА