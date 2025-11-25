"Оператор ринку" розширив освітньо-соціальну програму про роботу ринку напрямком розвитку УЗЕ

АТ "Оператор ринку" оновив освітню програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електроенергії, розширивши курс "Зелений +" напрямком розвитку установок зберігання енергії (УЗЕ).

"Зелений +" дає змогу компаніям глибше розібратися в тому, як перетворити УЗЕ на ефективний інструмент планування, оптимізації та розвитку бізнесу. Оновлений пакет послуг поєднує сучасну аналітику, реальні ринкові кейси та експертні роз’яснення щодо регуляторних вимог", – зазначається в повідомленні "Оператора ринку" на сайті у вівторок.

Там вказується, що такий підхід дозволяє учасникам курсу не лише розуміти правила ринку, а й розробляти власні операційні та торгові стратегії, мінімізувати ризики та підвищувати ефективність діяльності.

"Учасники курсу отримають комплексне розуміння того, як працюють УЗЕ, яку роль відіграють у ринку, як формується ціна для УЗЕ та які економічні, технічні та регуляторні фактори впливають на прибутковість проєктів", – пояснив "Оператор ринку".

Крім того, будуть розглянуті вимоги до ліцензування та комерційного обліку УЗЕ і нові можливості для бізнесу – участь у двосторонніх договорах, надання допоміжних послуг, участь в аукціонах, імпорт/експорт, резервне живлення.

"Оператор ринку" наголошує, що сучасні УЗЕ відкривають для українських компаній принципово нові моделі роботи: оперативна реакція на зміну навантажень, можливість зменшення небалансів, участь у балансуючому ринку та наданні допоміжних послуг, створення індивідуальних стратегій купівлі-продажу на РДН та ВДР, резервне живлення та підтримка критичних споживачів.

Як повідомлялося, "Оператор ринку" реалізує соціальну Програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електроенергії з метою підтримки галузі та Збройних Сил України – весь дохід від наданих консультацій спрямовується на допомогу армії.

"Оператор ринку" підрахував, що за рік роботи Програми на потреби Збройних Сил України зібрано понад 5,5 млн грн, а її учасниками стали майже 500 осіб.

Програма проходить у форматі професійного інтенсиву від теорії до реальних кейсів та включає такі пакети: "Модель ринку" (базовий курс для розуміння логіки функціонування енергосистеми, сегментів ринку, а також принципів формування ціни та торгівлі електроенергією), "Зелений+" (присвячений роботі виробників з ВДЕ та УЗЕ, умовам продажу електроенергії за різними сценаріями та перспективам інтеграції ВДЕ в ринок), "Розподілена генерація" (фокус на розвитку локальної генерації, механізмах балансування, участі малих виробників у ринку та технічних особливостях інтеграції в енергосистему), "Балансуючий ринок та виробники" (детальна інформація про можливості на ринку саме для виробників та принципи балансування системи, включаючи команди, розрахунки та взаємодію на балансуючому ринку).