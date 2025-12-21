У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

У Сан-Франциско сталося велике відключення електроенергії, яке торкнулося приблизно 130 тисяч клієнтів, повідомляє головний постачальник електроенергії та газу для північної Каліфорнії Pacific Gas & Electric (PG&E) у соцмережі X.

"Наразі ми працюємо над усуненням великого відключення електроенергії в Сан-Франциско, яке торкнулося приблизно 130 000 клієнтів. Ми стабілізували мережу та наразі не очікуємо додаткових відключень від клієнтів. Наші бригади працюють на місці події та поділимося додатковою інформацією, щойно вона стане доступною", — повідомили у PG&E.

Згодом компанія додала, що до 21:00 суботи (7:00 неділі за Києвом - ІФ-У) бригади відновили електропостачання близько 90 тисяч клієнтів, а решта 40 тисяч, як очікується, будуть підключені найближчим часом. "Ми продовжуватимемо працювати протягом ночі, і після завершення необхідних перевірок безпеки ми відновимо роботу ще більшої кількості клієнтів", — йдеться у повідомленні.