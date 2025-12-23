Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 23.12.2025

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

1 хв читати
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Внаслідок масованої атаки на енергетику, яка вже стала дев'ятою з початку року, атомні електростанції вимушено знизили потужність, повідомив в.о. глави Міненерго Артем Некрасов.

"Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі", – сказав він під час брифінгу у Міненерго у вівторок, який транслювався онлайн.

За його словами, удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності АЕС є грубим порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки й не має залишатися поза увагою світової спільноти.

 

Теги: #аес #міненерго #атака #обстріли #енергетика

