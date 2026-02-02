Інтерфакс-Україна
Економіка
17:08 02.02.2026

ФДМ виставив на приватизацію Крисківський спиртзавод

1 хв читати
ФДМ виставив на приватизацію Крисківський спиртзавод

Фонд держмайна (ФДМ) України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс (ЄМК) ДП "Крисківський спиртовий завод" (Чернігівська обл.) зі стартовою ціною 3,1 млн грн, повідомив Фонд у Телеграм-каналі.

Згідно із повідомленням, що до складу спиртзаводу входять 72 одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди) загальною площею 11,93 тис. кв. м. Об'єкт також включає ставок, цистерни, силоси, огородження, мережі електро-, газо-, водопостачання та водовідведення.

Онлайн-аукціон у системі "Prozorro.Продажі" призначено на 17 лютого. Зареєструватися на участь в ньому можна до 16 лютого.

Приватизація спиртзаводів в Україні є частиною реформи, спрямованої на демонополізацію галузі, боротьбу з тіньовим ринком та залучення інвестицій.

Масштабна приватизація підприємств спиртової галузі розпочалася у вересні-жовтні 2020 року. На час початку приватизації у сфері виробництва спирту налічувалося 78 державних підприємств, з яких до приватизації готувався 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 об'єктів концерну "Укрспирт".

 

Теги: #спиртзавод #приватизація #фдм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 16.01.2026
Смачило, яка очолювала ФДМУ до 14 січня, звільнилася з Фонду після призначення його головою Наталухи

Смачило, яка очолювала ФДМУ до 14 січня, звільнилася з Фонду після призначення його головою Наталухи

15:15 14.01.2026
Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

14:47 14.01.2026
Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

16:17 13.01.2026
Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

06:41 25.11.2025
ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

00:16 25.11.2025
Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

14:05 17.11.2025
Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

17:07 03.11.2025
IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

18:38 21.10.2025
Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

02:34 02.09.2025
ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

ВАЖЛИВЕ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

ОСТАННЄ

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

Віцепрем'єр Кулеба та делегація ЄБРР обговорили підтримку транспортної інфраструктури, зокрема фінансову стійкість "Укрзалізниці"

МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн на рівні 104,0% від номіналу

Мінфін услід за зниженням облікової ставки НБУ суттєво опустив ставки за гривневими ОВДП

Чистий прибуток СК "ПЗУ Україна" за 2025р становив 330,9 млн грн

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

ДПС оштрафувала порушників на ринку побутової техніки на 496 млн грн за підсумками 2025р.

Україна отримає додаткове фінансування для "Укренерго" та закупівлі газу – Шмигаль після зустрічі з ЄБРР

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на "Енергодопомогу ФОП" - Свириденко

Агентство відновлення розпочало реалізацію проєктів по BIM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА