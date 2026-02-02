ФДМ виставив на приватизацію Крисківський спиртзавод

Фонд держмайна (ФДМ) України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс (ЄМК) ДП "Крисківський спиртовий завод" (Чернігівська обл.) зі стартовою ціною 3,1 млн грн, повідомив Фонд у Телеграм-каналі.

Згідно із повідомленням, що до складу спиртзаводу входять 72 одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди) загальною площею 11,93 тис. кв. м. Об'єкт також включає ставок, цистерни, силоси, огородження, мережі електро-, газо-, водопостачання та водовідведення.

Онлайн-аукціон у системі "Prozorro.Продажі" призначено на 17 лютого. Зареєструватися на участь в ньому можна до 16 лютого.

Приватизація спиртзаводів в Україні є частиною реформи, спрямованої на демонополізацію галузі, боротьбу з тіньовим ринком та залучення інвестицій.

Масштабна приватизація підприємств спиртової галузі розпочалася у вересні-жовтні 2020 року. На час початку приватизації у сфері виробництва спирту налічувалося 78 державних підприємств, з яких до приватизації готувався 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 об'єктів концерну "Укрспирт".