Інтерфакс-Україна
Події
06:41 25.11.2025

ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

2 хв читати

Фонд державного майна (ФДМ) України у найближчі два місяці має виставити на приватизацію вісім спиртзаводів, вартість яких становить 250 млн грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради Олексій Мовчан (Слуга народу).

"У 2020 році ми в парламенті ухвалили закон про демонополізацію галузі. На сьогодні у держави залишилося вісім спиртзаводів, і Фонд держмайна повинен виставити їх на продаж у найближчі два місяці. Вартість активів — близько 250 млн грн, а обсяг боргів – 650 млн грн. Тобто ситуація з продажем цього ласого активу складна, бо покупцю треба буде доплатити за його купівлю", - написав він у Facebook за підсумками наради в парламенті з представниками ФДМ, Антимонопольного комітету та Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

На переконання нардепа, ці об`єкти повинні працювати на економіку, а не простоювати.

Приватизація спиртзаводів в Україні є частиною реформи, спрямованої на демонополізацію галузі, боротьбу з тіньовим ринком та залучення інвестицій.

Масштабна приватизація підприємств спиртової галузі розпочалася у вересні-жовтні 2020 року. На час початку приватизації у сфері виробництва спирту налічувалося 78 державних підприємств, з яких до приватизації готувався 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 об'єктів концерну "Укрспирт".

Наразі ФДМ намагається реалізувати Зарубинський спиртзавод за вдвічі зниженою від старту ціною - 77,99 млн грн, Борщівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (13,8 млн грн), Холминський спиртовий завод (вартість не оголошено). Крім того, до продажу готують ДП "Уладівський спиртовий завод" і ДП "Коростишівський спиртовий комбінат".

Джерело: https://www.facebook.com/oleksiymovchan/posts/pfbid0XRCM5WBGL4nYdKpbZGH8A1EpcBPnHK4dV5WSN6Ho6hFZczpmPk2xWzH5bJAnhpsEl?rdid=f96urTn6o33vSIyg#

Теги: #приватизація #спиртзаводи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 25.11.2025
Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

14:05 17.11.2025
Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

Приватизація частки "Енергоатому" покращила б його корпоративне управління – очільник Мінекономіки

17:07 03.11.2025
IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

18:38 21.10.2025
Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

Agro Gas Trading заявила про участь у приватизації Одеського припортового заводу за стартовою ціною 4,48 млрд грн

12:11 01.09.2025
Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

09:26 29.08.2025
ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

19:42 26.08.2025
Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

Україна знову спробує продати ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн з умовою залучення від 0,5 млрд грн інвестицій

11:44 18.08.2025
Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

14:34 30.06.2025
Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

Масштабну приватизацію дуже важливо поєднати з пенсійною реформою – секретар Ради з підтримки підприємництва Каціон

ВАЖЛИВЕ

Уже двоє загиблих у Києві - мер

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1 120 осіб та 115 од. спецтехніки

Попередньо, в Києві четверо загиблих

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі та жертва

Уже двоє загиблих у Києві - мер

25 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА