00:17 27.08.2025

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

(розширена, додано текст після 4 абзацу)

Київ. 26 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кабінет міністрів України ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ), повідомив прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За ї словами, ОПЗ - це один із найбільших хімічних комплексів України, який до війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива, але з 2022 року основне виробництво зупинене.

"Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу. Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - наголосила прем'єр.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, затверджено умови продажу державного пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 99,5667% у статутному капіталі товариства на електронному аукціоні, які, зокрема передбачають: збереження основних видів діяльності товариства; здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переозброєння та модернізацію (у тому числі енергомодернізацію) виробництва у загальній сумі не менше 500 млн гривень; погашення протягом дванадцяти місяців від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій боргів із заробітної плати та перед бюджетом, які наявні на дату переходу права власності на придбаний пакет акцій; погашення простроченої кредиторської заборгованості товариства, що наявна на дату переходу права власності на придбаний пакет акцій, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону "Про санкції", та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та/або Білорусі; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; спрямування дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2025 році та за період, протягом якого держава в особі Фонду державного майна володіла пакетом акцій товариства у 2026 році до його продажу, відповідно до вимог законодавства тощо.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/305

https://t.me/tmelnychuk/6550

