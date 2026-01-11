В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

Дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, посилаючись на джерела в U.S.-based Human Rights Activists News Agency відомо, що серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

У неділю демонстранти знову вийшли на вулиці Тегерана та другого за величиною міста Машгада. Онлайн-відео, ймовірно через супутникові передавачі Starlink, показували учасників акцій, які махали запаленими мобільними телефонами, били по металу та запускали феєрверки.

"Модель протестів у столиці здебільшого проявлялась у формі розрізнених, короткочасних і рухливих зборів, підлаштованих під щільну присутність силовиків та зростаючий тиск на місцях", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://apnews.com/article/iran-protests-us-israel-war-nuclear-economy-ae5add408f0dbc724962d41cc37c939a