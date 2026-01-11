Інтерфакс-Україна
Події
23:48 11.01.2026

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

1 хв читати

Дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, посилаючись на джерела в U.S.-based Human Rights Activists News Agency відомо, що серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

У неділю демонстранти знову вийшли на вулиці Тегерана та другого за величиною міста Машгада. Онлайн-відео, ймовірно через супутникові передавачі Starlink, показували учасників акцій, які махали запаленими мобільними телефонами, били по металу та запускали феєрверки.

"Модель протестів у столиці здебільшого проявлялась у формі розрізнених, короткочасних і рухливих зборів, підлаштованих під щільну присутність силовиків та зростаючий тиск на місцях", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://apnews.com/article/iran-protests-us-israel-war-nuclear-economy-ae5add408f0dbc724962d41cc37c939a

Теги: #іран #протести #кількість #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:51 11.01.2026
Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

05:36 11.01.2026
Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

21:05 10.01.2026
Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

20:52 10.01.2026
Трамп: США готові допомогти Ірану в прагненні до свободи

Трамп: США готові допомогти Ірану в прагненні до свободи

20:23 10.01.2026
Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

10:02 10.01.2026
Жертвами протестів в Ірані стали вже 50 мітингарів та 14 правоохоронців – правозахисники

Жертвами протестів в Ірані стали вже 50 мітингарів та 14 правоохоронців – правозахисники

16:40 09.01.2026
Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

06:55 09.01.2026
Іран обмежує доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів у Тегерані та регіонах - ЗМІ

Іран обмежує доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів у Тегерані та регіонах - ЗМІ

10:51 06.01.2026
Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

09:44 02.01.2026
У Швейцарії на гірськолижному курорті через пожежу у барі на Новий рік загинуло 40 людей і 115 постраждало

У Швейцарії на гірськолижному курорті через пожежу у барі на Новий рік загинуло 40 людей і 115 постраждало

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА