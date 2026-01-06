Інтерфакс-Україна
12:14 06.01.2026

МВС координує 4 погоджених урядом експериментальні проєкти, один з яких з обмеженим доступом

Міністерство внутрішніх справ України координує чотири експериментальні проєкти, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю МВС на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що координує чотири експериментальних проєктів, зокрема: проєкт щодо здійснення державним підприємством Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" закупівель товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії (з жовтня 2025 року - впродовж 6 місяців); проєкт з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії РФ проти України, за біометричними даними (з жовтня 2025 року - впродовж 1 року); проєкт щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ (з березня 2024 року - впродовж 2 років); а також окремий експериментальний проект, відомості щодо якого містять інформацію з обмеженим доступом.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18-ти експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує 9 експериментальних проєктів.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

