Мінсоцполітики розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном

Фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності розробляє проєкт Стратегії збереження зв’язку з українцями за кордоном та сприяння їх добровільному поверненню на 2026-2036 роки.

"Україна є однією з небагатьох країн світу, в яких кількість своїх людей за кордоном майже співставна з населенням самої держави. Це результат декількох хвиль міграції, а з 2022 року – і повномасштабної війни. Для України це серйозний виклик, але водночас і велика можливість. Важливо підкреслити, що мільйони українців за кордоном – це невід’ємна частина української нації. Наше завдання як держави – не втратити з ними зв’язок, бачити за цифрами конкретні людські історії й мати довгострокову людяну стратегію, яка допомагає зберігати відчуття приналежності та відкриває шлях додому, коли людина до цього готова", – цитує заступницю міністра соцполітики Ілону Гавронську пресслужба.

Вона нагадала, що внаслідок повномасштабного вторгнення за кордоном перебуває понад 5,8 млн українців, і більшість з них проживає у країнах Європейського Союзу та користується механізмом тимчасового захисту, завершення якого очікується в березні 2027 року.

У зв’язку з цим Мінсоцполітики працює над проєктом плану дій з реагування на виклики у зв’язку з можливим завершенням тимчасового захисту. Зокрема, розпочинається робота над створенням цифрової платформи, яка забезпечить доступ до інформації та послуг українцям на шляху додому, а також підтримає інтеграцію в економічне та суспільне життя на місцевому рівні.