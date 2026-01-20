Horizon Capital підтримає проєкт ВЕС 124 МВт Notus Energy в рамках нового фонду для України "HCCF"

Horizon Capital, компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі, оголосила про проведення першого проміжного закриття нового фонду Horizon Capital Catalyst Fund ("HCCF", Catalyst Fund), орієнтованого на відбудову України.

Згідно з релізом Horizon Capital на сайті у вівторок, першою інвестицією HCCF стала підтримка німецької компанії Notus Energy у фінансуванні вітроенергетичного проєкту потужністю 124 МВт в Одеській області.

Вказується, що "HCCF" на етапі першого проміжного закриття залучив EUR152 млн – понад 50% цільового розміру фонду у EUR300 млн.

Horizon Capital пояснив, що Catalyst Fund надаватиме капітал у розмірі від EUR20 млн до EUR50 млн у межах однієї угоди у компанії та проєкти капіталомістких стратегічних секторів, які потребують значних інвестицій вже сьогодні, зокрема, в енергетиці, цифровій інфраструктурі та будівництві.

Стосовно проєкту Notus Energy ВЕС 124 МВт повідомляється, що Catalyst Fund набуде у ньому частку в 45%. В цілому очікується, що його реалізація мобілізує понад EUR220 млн сукупних інвестицій, включно зі структурованим борговим фінансуванням за участі міжнародних фінансових інституцій, зокрема, ЄБРР, МФК, Swedfund, BIO та Green for Growth Fund. Умовами реалізації транзакції є підписання остаточної договірної документації та отримання передбачених законодавством регуляторних дозволів.

Зазначається, що розроблений Notus Energy перший проєкт ВЕС 124 МВт є одним з найбільш підготовлених і добре структурованих проєктів ВДЕ в Україні. Всього у пріоритетних планах компанії – три ВЕС загальною потужністю 300 МВт, які є частиною перспективних планів розбудови в Україні проєктів ВДЕ на понад 1,3 ГВт.

Очікується, що ВЕС щорічно вироблятиме приблизно 378 ГВт*год електроенергії, чого достатньо для майже 120 000 домогосподарств, а також сприятиме скороченню викидів CO₂, орієнтовно, на 244 000 тонн на рік. Крім того, ВЕС створить понад 300 робочих місць на етапі будівництва та 50 постійних. У релізі вказується, що проєкт повністю відповідає міжнародним стандартам з екології та соціальної відповідальності, забезпечуючи найкращі практики корпоративного управління та сталого розвитку.

"Цей проєкт є саме тим високоякісним й інвестиційно привабливим проєктом, для підтримки яких був створений Catalyst Fund: вже сьогодні він забезпечує мобілізацію значного обсягу капіталу для критично важливого сектору економіки України, встановлює орієнтир дотримання міжнародних стандартів в енергосекторі та надсилає потужний сигнал довіри до майбутнього України", – прокоментував партнер Horizon Capital та основний партнер Catalyst Fund Дмитро Бородай.

За його словами, партнерство з Notus Energy демонструє, що Україна здатна залучати провідних глобальних інвесторів і значні обсяги інвестицій за умови, що проєкти структуровані відповідно до міжнародних стандартів, мають надійні механізми зниження ризиків і розробляються та реалізуються за участі сильних партнерів.

"Надаючи каталізуючий власний капітал, ми маємо на меті мобілізувати значні обсяги подальшого фінансування у критично важливу інфраструктуру, яка стане рушієм відновлення та довгострокового зростання України", – резюмував Бородай.

За словами засновника і головного виконавчого директора Notus Energy Хайнера Дітмар Роджера, компанія розглядає Україну як ринок із сильними фундаментальними передумовами для розвитку відновлюваної енергетики, а ця транзакція закладає основу для подальшого розвитку її середньострокового портфелю проєктів в Україні з амбіцією досягти 1,3 ГВт до 2030 року.

Згідно з релізом, Notus Energy, заснована у 2001 році, є німецькою компанією – девелопером, оператором та інвестором у сфері ВДЕ з глобальною присутністю. Її досвід операційної діяльності – 18 країн з масштабним портфелем проєктів вітрової і сонячної генерації на 1,6 ГВт.

Horizon Capital є провідною компанією прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами під управлінням у понад $1,8 млрд від інвесторів з сукупним капіталом, обсяг якого перевищує $700 млрд. Інвестиційна стратегія компанії спрямована на підтримку підприємців-візіонерів, які розвивають швидкозростаючі бізнеси в Україні та Молдові. Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 190 компаній з понад 56 000 працівників.